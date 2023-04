Bedrijf achter Pampers en Gillette profiteert van hogere prijzen

Verzorgingsmiddelenconcern Procter & Gamble heeft in de eerste drie maanden van dit jaar weten te profiteren van hogere prijzen. Die leverden het moederbedrijf van merken als Pampers, Ariel en Gillette niet alleen een hogere omzet op, maar ook de winstmarge steeg daardoor.

In totaal verkocht de Amerikaanse multinational voor 20,1 miljard dollar aan producten, wat 4 procent meer is dan een jaar eerder. Voor een groot deel was die hogere omzet te danken aan prijsverhogingen van gemiddeld 10 procent die Procter & Gamble in de periode doorvoerde. Daarnaast wist het bedrijf, ook bekend van Herbal Essences en Braun, meer van zijn luxere producten te verkopen.

Bedrijven wijzen vaak naar hogere kosten voor grondstoffen om de hogere prijzen te verdedigen. Ook Procter & Gamble zei daar last van te hebben, maar toch wist het bedrijf dat meer dan goed te maken met prijsverhogingen. Zo leverde iedere dollar aan omzet het bedrijf een brutowinst van 48 cent op, terwijl dat een jaar eerder nog geen 47 cent brutowinst per dollar was. De operationele winst, dus nog voor rentebetalingen en belastingen, steeg met bijna 6 procent tot 4,2 miljard dollar. Dat was volgens het bedrijf ook te danken aan efficiƫnter werken.

De cijfers komen op het moment dat grote bedrijven in consumentenproducten steeds meer onder een vergrootglas liggen vanwege de steeds hogere prijzen in de supermarkt. Uit notulen van de Europese Centrale Bank werd duidelijk dat beleidsmakers steeds meer het vermoeden krijgen dat fabrikanten de hoge inflatie aangrijpen om hun eigen winsten op te voeren door de prijzen extra te verhogen. In de Verenigde Staten beschuldigden senatoren Elizabeth Warren en Bernie Sanders grote bedrijven ervan de inflatie aan te jagen door hun winstmarges te vergroten.

In de cijfers van Procter & Gamble was ook terug te zien dat de A-merken van het bedrijf minder populair worden nu ze duurder worden. De hoeveelheid verkochte producten daalde met 3 procent. Over de omzet in de rest van het gebroken boekjaar, dat loopt tot en met juni, is het bedrijf wat optimistischer geworden.