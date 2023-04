China importeerde in maart recordhoeveelheid Russische kolen

Onder de in totaal 41,2 miljoen ton kolen die China in maart importeerde, waren volgens de meest recente Chinese douanegegevens ook recordaankopen van kolen uit Rusland en Mongolië. De Chinese regering heeft van energiezekerheid een prioriteit gemaakt nu de Chinese economie weer opengaat en de vraag naar brandstof toeneemt.

China kocht van Rusland 8,8 miljoen ton kolen, bijna drie keer zoveel als de hoeveelheid die het vorig jaar rond deze tijd afnam. Tegelijkertijd steeg de import van Russische ruwe olie eveneens naar een recordhoogte. De kolenimport uit Mongolië bedroeg 5,8 miljoen ton.

Sinds de oorlog in Oekraïne is Rusland uitgegroeid tot een belangrijke leverancier. Ruslands grootste thermische kolenmijn beloofde deze week om de export naar China dit jaar te verdrievoudigen om sancties elders te helpen compenseren. Het einde van de pandemie maakte bovendien vrijer verkeer van goederen over de grens met Mongolië mogelijk.

Indonesië blijft de grootste kolenleverancier van China, met meer dan de helft van het totaal.