Dadels en chocola in trek bij supermarkten tijdens Suikerfeest

Nu de islamitische vastenmaand ramadan voorbij is, zijn bepaalde producten voor het Suikerfeest, of Eid el-Fitr in het Arabisch, in trek bij verschillende supermarkten. Zo laat Albert Heijn weten dat er veel feestelijke producten en witte chocola worden verkocht, en ziet PLUS dat de dadels hard gaan.

Volgens een woordvoerder van Albert Heijn is het “gezellig druk” in de winkels. De supermarkt had de afgelopen tijd al diverse producten in de Bonus-aanbieding die geliefd zijn tijdens de vastenmaand, zoals halalvlees en dadels. Ook organiseerde AH eerder vijf iftars, de maaltijd waarmee het vasten na zonsondergang wordt doorbroken, voor klanten en personeel bij filialen in Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Utrecht en Zaandam.

Bij PLUS worden de dadels goed verkocht, iets wat elk jaar weer te zien is, aldus een woordvoerder. Bij Jumbo is het nog niet precies duidelijk welke producten populair zijn. “Op basis van de ervaring verwachten we dat dat een breed scala aan bekende producten is”, laat een woordvoerder weten. Het gaat bijvoorbeeld om Turks brood, yoghurt, gehakt, couscous, kikkererwten, walnoten, dadels, munt en filodeeg. “Daarnaast verkopen we ook veel speciale tafelkleden, borden, servetten en ballonnen om je huis feestelijk aan te kleden voor het Suikerfeest.”

Met het grote feest vol lekkernijen, cadeaus en bezoekjes aan familieleden en vrienden wordt het einde van de vastenmaand gevierd. Moslims over de hele wereld onthouden zich tijdens de ramadan tussen zonsopgang en zonsondergang van eten, drinken, roken en het hebben van seks.

Het exacte begin van zowel de ramadan als het Suikerfeest hangt samen met het zichtbaar worden van de eerste sikkel van de nieuwe maan en kan dus per locatie wat verschillen. Ook begint de vastenmaand elk jaar op een andere dag omdat de islamitische kalender een maankalender is. Zo’n maanjaar is elf dagen korter dan de westerse jaartelling.