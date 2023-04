Reuters: Boeing mag leveringen 737 MAX aan China hervatten

De Amerikaanse vliegtuigfabrikant Boeing lijkt de leveringen van zijn 737 MAX-toestellen aan Chinese luchtvaartmaatschappijen te mogen hervatten. De Chinese luchtvaartautoriteit heeft een rapport gepubliceerd dat door Boeing als een belangrijke stap wordt gezien om de leveringen weer op te starten. Die werden meer dan vier jaar geleden stopgezet na twee dodelijke crashes van het toestel in Ethiopië en Indonesië.

De Civil Aviation Administration of China (CAAC) heeft op 14 april een tweede herziening van haar 737-evaluatierapport vrijgegeven. Het rapport, dat door persbureau Reuters is ingezien, zou zijn verspreid onder Chinese luchtvaartmaatschappijen en de boodschap bevatten dat de toezichthouder het vliegtuig heeft beoordeeld en dat de luchtvaartmaatschappijen het toestel weer mogen ontvangen als ze dat willen, verklaarde een ingewijde.

Volgens een andere bron beschouwt Boeing het rapport als de “laatste technische vereiste” die nodig is om de MAX-leveringen te hervatten. De handelsspanningen tussen de Verenigde Staten en China zouden de leveringen nog steeds kunnen vertragen. De Chinese luchtvaartautoriteit was volgens Reuters niet bereikbaar voor commentaar.

Het rapport van de toezichthouder werd eerder deze week ook genoemd door topman Dave Calhoun van Boeing tijdens de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering. Hij noemde het een “goede vooruitgang” en “een belangrijke stap” om toekomstige leveringen mogelijk te maken. Wel voegde hij eraan toe dat “onze klanten zullen bepalen wanneer ze klaar zijn om hun vliegtuigen in ontvangst te nemen”. Boeing heeft meer dan 130 voltooide 737 MAX-toestellen in voorraad voor Chinese klanten.

Chinese luchtvaartmaatschappijen begonnen de 737 MAX al in januari weer in gebruik te nemen. China Eastern Airlines en China Southern Airlines verklaarden daarnaast in maart dat ze dit jaar de leveringen van het toestel zouden hervatten, zonder daarbij verdere details te verstrekken.

Luchtvaartanalist Seth Seifman van JPMorgan zei dat het echter nog steeds “moeilijk te zeggen” is wanneer China de 737 MAX-leveringen weer gaat accepteren. “Het is een geopolitieke kwestie, naar mijn mening”, schreef hij in een rapport. “Sommige van de administratieve zaken die moeten gebeuren, worden ook gedaan. Maar ik heb gemerkt dat dit hele proces buitengewoon ondoorzichtig is”, aldus de analist.