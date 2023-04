Tesla opnieuw wat omlaag op Wall Street na koersval

Tesla verloor vrijdag opnieuw wat terrein op de aandelenbeurzen in New York, na de koersval een dag eerder. De autofabrikant verhoogde de prijzen van zijn voertuigen Model S en Model X op de Amerikaanse thuismarkt. De verhoging komt daags na de afstraffing van het aandeel na tegenvallende winstcijfers van het autobedrijf. De winstmarges zijn flink onder druk komen te staan door scherpe prijsverlagingen van de modellen, waardoor het automerk donderdag bijna 10 procent lager werd gezet. Vrijdag leverde het aandeel 0,7 procent in.

De prijsverhogingen van Tesla komen onverwacht. Eerder deze week verlaagde het bedrijf namelijk nog de prijzen van een aantal andere modellen om de vraag aan te jagen. Ook zei topman Elon Musk donderdag nog door te zullen gaan met prijsverlagingen.

Het grillige gedrag van Musk zorgt ook voor kritiek bij aandeelhouders. Volgens persbureau Bloomberg beschuldigt een groep aandeelhouders, die samen voor meer dan 1,5 miljard dollar aandelen Tesla bezitten, Musk van wanbeleid. Ze vinden dat Musk wordt afgeleid door zijn andere bedrijven, zoals ruimtevaartbedrijf SpaceX en berichtendienst Twitter.

De algehele stemming op Wall Street bleef overwegend negatief na de verliesbeurt een dag eerder. De Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang van de handel 0,1 procent hoger op 33.809 punten. De brede S&P 500 daalde juist 0,1 procent tot 4125 punten en techbeurs Nasdaq verloor 0,3 procent tot 12.019 punten.

Procter & Gamble steeg 4 procent. Het levensmiddelenconcern, bekend van merken als Pampers, Gillette en Head & Shoulders, behaalde afgelopen kwartaal meer winst en omzet dan verwacht dankzij hogere verkoopprijzen.

Boeing daalde 0,4 procent. De vliegtuigfabrikant lijkt de leveringen van zijn 737 MAX-toestellen aan Chinese luchtvaartmaatschappijen weer te mogen hervatten. De Chinese luchtvaartautoriteit heeft volgens persbureau Reuters een rapport gepubliceerd dat door Boeing als een belangrijke stap wordt gezien om de leveringen weer op te starten. Die werden meer dan vier jaar geleden stopgezet na twee dodelijke crashes in Ethiopiƫ en Indonesiƫ.

PPG Industries dikte 1 procent aan. Het verfconcern, een concurrent van het Nederlandse AkzoNobel, presteerde afgelopen kwartaal beter dan verwacht en gaf optimistische verwachtingen af.

De euro was 1,0959 dollar waard, tegen 1,0970 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,7 procent meer op 77,91 dollar. Brentolie werd 0,6 procent duurder, op 81,64 dollar per vat.