Forbes: vermogen Russische miljardairs flink gestegen

Het vermogen van de rijkste personen van Rusland is het afgelopen jaar gegroeid tot 505 miljard dollar, zo’n 455 miljard euro. Dat is ruim 150 miljard dollar meer dan in 2022, meldt de Russische tak van Forbes. Het zakenblad schrijft de stijging onder meer toe aan de hogere prijzen van bijvoorbeeld metalen en kunstmest.

Rusland telt volgens Forbes officieel 110 miljardairs, 22 meer dan vorig jaar. Hun vermogen is lager dan in 2021, het laatste jaar voordat de oorlog met Oekraïne begon. Toen waren Russische miljardairs goed voor 606 miljard dollar.

De rijkste man is Andrey Melnichenko, van wie Forbes het vermogen schat op 25,2 miljard dollar. Volgens het zakenblad verdubbelde Melnichenko, topman van kunstmestproducent EuroChem, zijn vermogen het afgelopen jaar. Dat komt doordat de prijzen voor kunstmest tot recordhoogte stegen. Inmiddels zijn de prijzen weer gedaald.

Ook de prijs van veelgebruikte metalen zoals nikkel, zink en tin stegen het afgelopen jaar in prijs. Daar lijkt Vladimir Potanin, voorzitter en grootaandeelhouder van metalenproducent Nornickel van te hebben geprofiteerd. Hij staat tweede op de lijst met een door Forbes geschat vermogen van 23,7 miljard dollar.

De economie van Rusland heeft afgelopen jaar maar beperkt last gehad van de westerse sancties vanwege de oorlog in Oekraïne. De krimp kwam volgens het Russische statistiekbureau Rosstat uit op 2,1 procent, minder dan eerdere schattingen van experts. Vooral het vele exporteren van grondstoffen voorkwam grotere schade aan de oorlogskas.