Albert Heijn: impact staking op bevoorrading nog onduidelijk

Albert Heijn kan nog niet zeggen wat de exacte impact gaat zijn van de staking in distributiecentra op de bevoorrading van de winkels, heeft een woordvoerder laten weten. Vakbonden FNV en CNV kondigden zondagavond aan al te zullen staken in enkele distribuctiecentra na het verloop van hun ultimatum over de looneis. Maandag zal in alle zes de distributiecentra van de supermarktketen worden gestaakt, met mogelijk lege schappen tot gevolg.

Zowel de supermarkt als de vakbonden zullen “stappen moeten zetten om tot goede afspraken te komen voor onze collega’s van de distributiecentra”, aldus een woordvoerder van AH.”Wij staan hierover open en hebben de vakbonden verzocht te overwegen hetzelfde te doen. In hun ultimatum houden ze volledig vast aan hun ingediende voorstellen.”

De vakbonden vinden de voorgestelde loonsverhoging niet voldoende. “Albert Heijn heeft een loonsverhoging van 8 procent voorgesteld: 6 procent per direct en 2 procent per januari 2024. Met dit bod is de structurele loonstijging voor medewerkers van de distributiecentra na één jaar meer dan 8 procent”, aldus de zegsvrouw van de supermarkt. “Dit ligt boven het gemiddelde van nieuwe cao’s die nu voor één jaar worden afgesloten. Het vastlopen van de onderhandelingen betekent dat medewerkers van de distributiecentra langer moeten wachten op de voorgestelde loonsverhoging en dat betreuren we.”

In de distributiecentra in Geldermalsen, Pijnacker en Zaandam staken parttimers zondagavond. Vanaf maandag 07.00 uur leggen mensen die fulltime werken in alle zes de distributiecentra van Albert Heijn het werk neer. De staking in de distributiecentra in Geldermalsen, Pijnacker, Tilburg en Zwolle duurt tot en met woensdag. In Zaandam staken de werknemers tot en met dinsdag 15.30 uur, meldt FNV.