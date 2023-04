Krant: ING sleept grootste bank China voor de rechter

ING sleept de grootste bank van China voor de rechter om verliezen die de bank heeft geleden bij een reeks kopertransacties. Dat meldt de zakenkrant Financial Times (FT) op basis van rechtbankstukken. ING eist volgens de krant nu een schadevergoeding van 170 miljoen dollar, omgerekend zo’n 153 miljoen euro.

ING beschuldigt de Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) ervan contractvoorwaarden te hebben geschonden bij verkooptransacties van koper. China’s grootste koperhandelaar Maike Metals kocht metalen van een in Hongkong gevestigde dochteronderneming, Triway International. ING financierde die transactie voor Triway, dat volgens FT daarna echter nooit een betaling ontving. De ICBC financierde de transactie namens Maike Metals.

Dit alles zou naar voren komen in rechtbankstukken in handen van de zakenkrant. De stukken zijn ingebracht tijdens een zitting die plaatsvond op 12 april bij het hooggerechtshof in Hongkong. De vermeende contractbreuk door ICBC zou hebben plaatsgevonden voor september vorig jaar, toen Maike Metals meldde met financiële problemen te kampen. Die waren het gevolg van mislukte investeringen in de Chinese vastgoedmarkt, schrijft FT.