Albert Heijn: staking in loop van de dag al te merken in schappen

Klanten van Albert Heijn merken waarschijnlijk in de loop van maandag al dat bepaalde producten in de schappen niet meer worden aangevuld, verwacht de supermarktketen. Door de staking liggen twee van de zes distributiecentra bijna volledig plat, namelijk die in Geldermalsen en Zwolle.

Welke producten het eerste op dreigen te raken, is volgens een woordvoerster van Albert Heijn nog lastig te zeggen. Het hoeft niet per se om versproducten te gaan. In Geldermalsen worden veel andere producten verwerkt, zoals shampoo.

“Het kan ook heel erg per winkel verschillen”, geeft de zegsvrouw aan. Volgens haar werd er maandagochtend vroeg bijvoorbeeld nog helemaal niet gestaakt op het distributiecentrum in Zaandam. Daardoor zouden winkels rond Amsterdam vooralsnog niet worden geraakt.

Bij alle zes distributiecentra van Albert Heijn wordt komende dagen actiegevoerd, hebben de vakbonden aangekondigd. De staking begon zondagavond al onder parttimers. Vakbond FNV telde toen al zo’n 400 stakers, maandagochtend gaat het volgens FNV-bestuurder Shefania Sewbaks om 400 tot 500 mensen die het werk hebben neergelegd. En ze verwacht dat dit aantal in de loop van de dag nog verder oploopt.

Inzet van de acties is een hogere loonsverhoging om de impact van de hoge inflatie voor het personeel te compenseren. FNV wil dat de salarissen in een jaar structureel omhooggaan met ruim 14 procent, maar Albert Heijn heeft een loonsverhoging van 8 procent voorgesteld. “We waren bereid om onze eis nog te laten zakken tot 10 procent”, zegt Sewbaks. “Maar Albert Heijn voert ook nog andere verslechteringen door. Zo gaat de zondagstoeslag voor nieuwe medewerkers omlaag.”

In de zes distributiecentra van Albert Heijn werken volgens de keten ongeveer 6000 mensen, van wie circa de helft op uitzendbasis. Vanuit deze locaties worden alle filialen van Albert Heijn in Nederland en Belgiƫ bevoorraad.