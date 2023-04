Beurzen Azië lager in afwachting resultaten grote techbedrijven

De Aziatische aandelenbeurzen gingen maandag overwegend omlaag. Beleggers deden het rustig aan in afwachting van de resultaten van de grote Amerikaanse techbedrijven als Amazon, Microsoft, Google-moeder Alphabet en Facebook-eigenaar Meta Platforms, die later deze week naar buiten komen.

De Hang Seng-index in Hongkong verloor tussentijds 0,6 procent en de beurs in Shanghai daalde 0,2 procent. Het Chinese webwinkelconcern Alibaba zakte dik 1 procent in ondanks berichten dat de logistieke tak van het bedrijf voorbereidingen treft voor een eigen beursnotering in Hongkong.

De Britse bank HSBC, die ook een beursnotering heeft in Hongkong, daalde 0,9 procent. Investeerder ISS riep de aandeelhouders op om tijdens de aankomende aandeelhoudersvergadering in mei tegen de plannen van de Chinese aandeelhouder Ping An te stemmen om de Aziatische activiteiten van de HSBC af te splitsen.

De Nikkei in Tokio hield het hoofd boven water met een kleine plus van 0,2 procent. De Japanse techinvesteerder SoftBank behoorde tot de sterkste stijgers met een plus van ruim 1 procent. Winkelbedrijf Fast Retailing, de eigenaar van kledingketen Uniqlo, klom 0,3 procent en autofabrikant Toyota won 0,1 procent. Beleggers keken verder vooral uit naar de beleidsvergadering van de Bank of Japan later deze week. Het is de eerste vergadering van de centrale bank onder de nieuwe gouverneur Kazuo Ueda.

De Kospi in Seoul leverde 0,9 procent in en de All Ordinaries in Sydney ging een fractie omlaag. In Singapore, Maleisië en Indonesië hadden beleggers een vrije dag.