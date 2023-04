Coca-Cola stijgt op rustig Wall Street, Bed Bath & Beyond onderuit

Coca-Cola behoorde maandag tot de stijgers op de aandelenbeurzen in New York. De Amerikaanse frisdrankenfabrikant heeft weinig last van de inflatie en boekte afgelopen kwartaal meer omzet en winst dan analisten hadden verwacht. Het bedrijf profiteerde niet alleen van de prijsstijgingen die het doorvoerde, maar zag de vraag naar zijn dranken ook toenemen. Topman James Quincey sprak van bemoedigende resultaten en handhaafde de groeiverwachtingen voor het hele jaar. Het aandeel won bij de opening 1,4 procent.

De algehele stemming op Wall Street was terughoudend. Beleggers wachten daarbij vooral op de resultaten van grote Amerikaanse techbedrijven als Amazon, Microsoft, Google-moeder Alphabet en Facebook-eigenaar Meta Platforms, die later deze week naar buiten komen. Alphabet en Microsoft, die dinsdag na de slotbel de boeken zullen openen, verloren 0,2 en 1,3 procent.

Ook wordt deze week uitgekeken naar nieuwe gegevens over de economische groei, de inflatie en lonen in de Verenigde Staten. Met die publicaties heeft de Amerikaanse centrale bank dan bijna alle informatie in handen voor de rentevergadering begin mei.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang van de handel 0,1 procent in de plus op 33.852 punten. De breder samengestelde S&P 500 stond een fractie hoger op 4136 punten en techbeurs Nasdaq stond praktisch onveranderd op 12.077 punten.

Bed Bath & Beyond kelderde ruim 19 procent. De noodlijdende Amerikaanse huishoudelijke winkelketen heeft faillissement aangevraagd. Het beursgenoteerde bedrijf probeerde al een tijd het hoofd boven water te houden, nadat het de vraag naar zijn producten de afgelopen jaren zag afnemen. Zakenkrant The Wall Street Journal meldde vorige week al te verwachten dat Bed Bath & Beyond binnen enkele dagen faillissement zou aanvragen.

First Solar zakte 6,4 procent. Analisten van investeringsbank Citi verlaagden hun advies voor het aandeel naar verkopen. Volgens de kenners is de rek uit de aandelenkoers nu de producent van zonnepanelen dit jaar al met 45 procent in waarde is gestegen.

De euro was 1,1009 dollar waard, tegen 1,0975 dollar op vrijdag. De prijs van een vat Amerikaanse olie bleef ongewijzigd op 77,88 dollar. Brentolie kostte 0,1 procent minder op 81,58 dollar per vat.