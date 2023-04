ECB-bestuurder sluit renteverhoging half procentpunt niet uit

Een renteverhoging van een half procentpunt kan niet worden uitgesloten bij de volgende beleidsvergadering in mei, zegt Isabel Schnabel, bestuurslid van de Europese Centrale Bank (ECB).

Zij geeft aan dat de economische gegevens tot het laatste moment in overweging genomen zullen worden. “De data die we tot nu toe hebben, laten zien dat de inflatie hoger is en de economie veerkrachtiger dan verwacht”, aldus Schnabel in een interview met het Europese nieuwsplatform Politico.

Algemeen wordt verwacht dat de ECB de rente op 4 mei opnieuw zal verhogen in de strijd tegen de inflatie. Over de omvang van de rentestap is echter nog wel veel onzekerheid. Naast de stijging van de consumentenprijzen zullen de beleidsmakers van de ECB ook de gevolgen van de recente onrust in de financiƫle sector meenemen in hun rentebesluit.

DNB-president Klaas Knot gaf vorige week aan dat de rentetarieven in de eurozone mogelijk ook in juni en juli nog opgeschroefd moeten worden na een renteverhoging volgende maand.

De ECB probeert sinds vorig jaar de inflatie omlaag te krijgen door de rentes te verhogen, wat geld lenen duurder maakt.