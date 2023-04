Extinction Rebellion verstoort vergadering ING met protest

Activisten van Extinction Rebellion hebben de aandeelhoudersvergadering van ING verstoord met een protest tegen de fossiele investeringen van de bank. Daarop werd de vergadering kort stilgelegd.

De activisten hielden een soort spandoeken omhoog en riepen ING op te stoppen met het “financieren van de klimaatcrisis”. Ook stampten ze met hun voeten op de vloer en werd meermaals een lied gezongen over dat “fossiel echt niet meer kan”.

President-commissaris Hans Wijers van ING waarschuwde de actievoerders meermaals dat de vergadering stilgelegd zou worden als de protesten zouden doorgaan en dat de politie ingeschakeld zou worden. De activisten verlieten vervolgens de zaal, waarna de vergadering weer werd hervat.

Luid applaus

Ook activisten van Milieudefensie zijn aanwezig bij de jaarvergadering van ING. Zij herhaalden eerder op de dag telkens de vraag of de bank er alles aan zal doen om de uitstoot van broeikasgassen tot 2030 met minimaal 45 procent in de gehele keten te verlagen ten opzichte van 2019. Die vraag werd vervolgens beantwoord met luid applaus en gejoel in de zaal.

De demonstranten van Milieudefensie en Extinction Rebellion hebben aandelen ING om zo aanwezig te kunnen zijn bij de vergadering van ING in het Muziekgebouw in Amsterdam.