Klimaatdemonstranten voeren actie bij interview Tata Steel-topman

Activisten van Greenpeace voeren actie tijdens een interview maandag van studenten van de Universiteit van Amsterdam (UvA) maandag met topman Hans van den Berg van Tata Steel. Twee demonstranten die aan de UvA studeren liepen even na het begin van het interview naar voren met een spandoek met de tekst “Tata steelt de toekomst” en houden dat tijdens het interview omhoog.

Andere actievoerders deelden folders en stickers uit voor een demonstratie tegen Tata Steel bij de fabriek in Wijk aan Zee op 24 juni en gingen daarna weer zitten. Greenpeace wil dat de overheid Tata Steel aanpakt vanwege de uitstoot van de staalfabrieken en de gezondheidsschade voor omwonenden.

De interviewende studenten hielden er vooraf al rekening mee dat klimaatdemonstranten het evenement zouden bezoeken. Meerdere beveiligers houden toezicht tijdens het interview, waarbij ook ruimte is voor vragen van het publiek. Het interview gaat over de toekomst van Tata Steel in Nederland, de transitie naar de productie van “groen staal” met waterstof, en de impact van de uitstoot op de omwonenden van de fabrieken.