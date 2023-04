Overslag haven Rotterdam daalt licht in eerste kwartaal

De overslag in de Rotterdamse haven is in het eerste kwartaal licht gedaald. De daling betrof vooral de overslag van containers en goederen. Deze daling was volgens Havenbedrijf Rotterdam in de loop van 2022 al ingezet door het wegvallen van volumes van en naar Rusland. Omdat de oorlog in Oekraïne pas eind februari begon, was de invloed op de overslagvolumes in het eerste kwartaal van vorig jaar echter nog beperkt.

De overslag in de segmenten minerale olieproducten, ruwe olie, vloeibaar gemaakt aardgas (lng), ijzererts en schroot, agribulk en kolen nam daarentegen toe. In totaal werd afgelopen kwartaal 111,7 miljoen ton overgeslagen. Dat is 1,5 procent minder dan de 113,4 miljoen ton in dezelfde periode in 2022.

“Het jaar 2023 is zoals verwacht begonnen met lichte daling van de overslag. Vooral in het containersegment hadden we te maken met een terugval in volumes als gevolg van hoge inflatie en een afzwakkende economie. De resultaten in de overige segmenten laten vooral groei zien en bevestigen dat de Russische energiestromen verder zijn afgebouwd in lijn met de sancties “, zei topman Allard Castelein van Havenbedrijf Rotterdam.

Voor de rest van het jaar verwacht Castelein een beperkte daling van de overslagvolumes. Dit komt vooral door de onzekerheden die de huidige geopolitieke situatie en de hoge inflatie met zich meebrengen.

Als vervanging van Russische olie werd er meer ruwe olie aangevoerd uit de Verenigde Staten, West-Afrika en het Midden-Oosten. Aangezien deze olie over grotere afstanden wordt vervoerd, wordt er meer gebruikgemaakt van zeer grote olietankers. In het eerste kwartaal hebben al twee keer zoveel van deze grote tankers ruwe olie gelost dan vorig jaar. Ook zijn er 30 procent meer aanlopen geweest van Suezmax-tankers, die zijn ontworpen om de beschikbare diepte en breedte van het Suezkanaal in Egypte maximaal te benutten.

De overslag van diesel bij onafhankelijke terminals nam ook toe ter vervanging van de import van de gesanctioneerde Russische diesel. De lng-overslag steeg met dik 14 procent naar 3 miljoen ton. De groei in de aanvoer van lng komt vooral uit de VS als alternatief voor de verminderde Europese import van Russisch gas. De overslag van containers nam af, waarbij ook de daling van import uit Azië als gevolg van minder vraag naar fysieke goederen door de opgebouwde voorraden en inflatie was terug te zien in de overslagcijfers.