Philips grote winnaar in lagere AEX na resultaten

Philips was maandag de grote winnaar in de AEX-index op het Damrak met een koerswinst van bijna 11 procent. Het zorgtechnologieconcern zag de omzet afgelopen kwartaal stijgen maar leed wel een miljoenenverlies. Dat kwam doordat het bedrijf 575 miljoen euro apart heeft gezet voor een mogelijke schadeclaim in de Verenigde Staten in verband met de terugroepactie voor slaapapneu-apparaten. De defecte apparaten, waar het isolatieschuim kon verbrokkelen, houden Philips al jaren in de greep en het bedrijf maakte al zo’n miljard euro vrij voor de terugroepactie zelf.

Beleggers deden het verder rustig aan in afwachting van de stroom van bedrijfsresultaten later deze week. Zo komen onder meer de AEX-bedrijven Randstad, KPN, Unilever, IMCD, ASMI en Besi met cijfers. Buiten het Damrak openen grote Amerikaanse techbedrijven als Amazon, Microsoft, Google-moeder Alphabet en Facebook-eigenaar Meta Platforms deze week de boeken.

De AEX noteerde in de ochtendhandel 0,1 procent lager op 761,35 punten. De MidKap won 0,2 procent tot 931,13 punten. De beurzen in Frankfurt, Parijs en Londen verloren tot 0,3 procent.

Techinvesteerder Prosus sloot de rij in de AEX, met een verlies van 1,9 procent. Olie- en gasconcern Shell volgde met een verlies van 1 procent. Heineken (min 0,3 procent) noteerde ex dividend. Dat betekent dat een aandeel geen recht meer geeft op het dividend over de afgelopen periode.

ING daalde 0,1 procent. Activisten van Extinction Rebellion hebben aangekondigd actie te gaan voeren bij de aandeelhoudersvergadering, die de bank maandag houdt. Daarmee willen zij de bank naar eigen zeggen dwingen af te stappen van het financieren van de fossiele industrie.

Ahold Delhaize won 0,1 procent. Medewerkers van de zes distributiecentra van Albert Heijn leggen maandag het werk neer om meer loon af te dwingen. Klanten van AH merken waarschijnlijk in de loop van maandag al dat bepaalde producten in de schappen niet meer worden aangevuld.

In de MidKap daalde Basic-Fit ruim 1 procent na tegenvallende kwartaalcijfers van de fitnessketen. TKH klom dik 2 procent. De technologiegroep TKH zag de omzet afgelopen kwartaal toenemen. Ook het orderboek nam verder toe.

De euro was 1,0972 dollar waard, tegen 1,0975 dollar op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie zakte 1,3 procent in prijs tot 76,90 dollar. Brentolie werd 1,2 procent goedkoper op 80,67 dollar per vat.