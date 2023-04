Philips-topman: goed recht personeel om naar rechter te stappen

Het is het goed recht van het Philips-personeel om de rechter in te schakelen vanwege de geplande reorganisatie bij het medisch technologiebedrijf. Dat heeft topman Roy Jakobs gezegd tegen het ANP. Jakobs bestrijdt dat het personeel de hele reorganisatie wil tegenhouden, zoals Het Financieele Dagblad dit weekend schreef. “Er wordt op een paar onderdelen advies gevraagd”, aldus de topman die verwacht dat het een “kwestie van weken” is voor er een oplossing is.

De ondernemingsraad van de afdeling onderzoek en ontwikkeling, die zwaar getroffen wordt door de reorganisatie, besloot tot juridische stappen, zo schreef het FD. Zij vrezen dat Philips zijn eigen innovatiekracht om zeep helpt door een chaotische reorganisatie. Daarbij zouden ook onderzoeksprojecten die met tientallen miljoenen euro’s aan overheidssubsidie zijn opgezet, zijn stilgelegd.

“Er is één ondernemingsraad van een onderdeel die naar de rechter is gestapt”, benadrukt Jakobs dat er geen sprake is van wijdverbreid verzet. “We praten met veel ondernemingsraden en zijn er met een aantal ook al helemaal uit.” Volgens de topman van Philips is enig verzet wel te verwachten. “Het is een ingrijpende verandering. We hadden een systeem dat lang heel goed werkte, maar dat deed het niet meer”, geeft hij zijn reden voor de ingreep aan.

Inmiddels is meer dan de helft van het totaal aantal te schrappen banen al verdwenen, namelijk 5400 van de 10.000. “Vorig jaar hebben we 3000 banen geschrapt, dit jaar zijn het er 2400 van de geplande 4000”, legt Jakobs uit. De resterende 3000 banen zullen pas in de komende jaren verdwijnen. Die hebben volgens Jakobs met “structuurveranderingen” te maken. Hij geeft als voorbeeld het verplaatsen van productie van bijvoorbeeld China naar India aan “om onze leveringsketens te versterken”.