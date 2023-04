Philips zet weer honderden miljoenen opzij, nu voor schadeclaim VS

Philips heeft 575 miljoen euro apart gezet voor een mogelijke schadeclaim in de Verenigde Staten in verband met de terugroepactie voor slaapapneu-apparaten. Daar zijn patiënten bezig een massaclaimzaak op te zetten. Eerder maakte Philips al zo’n miljard euro vrij voor de terugroepactie zelf.

Philips zegt zelf inmiddels meer dan 95 procent van de te vervangen apparaten en reparatiekits te hebben geproduceerd. De “overgrote meerderheid” van die apparaten is inmiddels aan patiënten en leveranciers als thuiszorgbedrijven geleverd. Dat zou gaan om vrijwel alle slaapapneu-apparaten. Philips moet nu nog vooral beademingsapparatuur vervangen.

De voorziening die Philips nu getroffen heeft, gaat alleen over een massaclaim voor economische schade. Daarnaast is een massaclaim begonnen waarbij mensen de kosten voor extra medische controles willen verhalen die nodig zijn door de blootstelling aan de slaapapneu-apparaten van Philips. Daar kon isolatieschuim afbrokkelen wat mogelijk kankerverwekkend kon zijn. Ook loopt er nog een massaclaim voor geleden schade.

Philips waarschuwt dat er ook nog een goedkeuring moet komen van de Amerikaanse toezichthouder FDA om de apneu-apparaten weer opnieuw te gaan maken en aanbieden. Daar kunnen nog allerlei voorwaarden aanzitten, die ook kosten met zich meebrengen. Maar dat is zo onzeker dat het bedrijf daar nog geen geld voor uit heeft getrokken.

Niet alleen de voorziening voor de mogelijke schadeclaim, door Philips aangeduid als “een belangrijke stap”, drukte op de resultaten. Ook voor de door topman Roy Jakobs geplande reorganisaties, waarbij in totaal 10.000 banen verloren gaan, zette Philips geld opzij. Inmiddels is al ongeveer de helft van die banen geschrapt.

De omzet van Philips ging in het eerste kwartaal omhoog naar zo’n 4,2 miljard euro. Vooral de tak die echografie-apparaten en scanners maakt voerde de omzet op door minder problemen in de leveringsketen. Ook de omzet van apparaten waarmee in het ziekenhuis patiënten in de gaten gehouden kunnen worden, steeg.

Maar producten voor slaap- en ademhaling, zoals slaapapneu-apparaten, drukten op de resultaten. Van consumentengezondheidsproducten als elektrische tandenborstels en scheerapparaten werden er ook minder verkocht dan een jaar eerder.

Philips’ winst voor rentebetalingen, belastingen en afschrijvingen, groeide naar 359 miljoen euro. Door alle afschrijvingen was er echter een nettoverlies van 583 miljoen euro.