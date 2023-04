Zuivelbedrijven gaan niet in op ultimatum bonden in cao-conflict

Werkgevers in de zuivelsector gaan niet in op het ultimatum dat FNV en CNV hebben gesteld in een cao-conflict, laat de Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO) weten.

Vakbond FNV zette de zuivelbedrijven vorige week voor het blok. Volgens de bond moeten de bedrijven voor woensdagmiddag een betere cao en loonsverhoging afspreken met de bond, anders komen de werknemers in actie.

De NZO stelt dat werkgevers al een verbeterd eindbod hebben gedaan van onder meer een loonsverhoging met 8 procent. De eisen van de vakbonden zijn volgens de NZO niet realistisch. “Het huidige eindbod is het maximale. Het verbeterde eindbod betekent opnieuw een bovengemiddelde verhoging erbij”, aldus de werkgevers.

Daarbij zijn de economische omstandigheden volgens de belangenbehartiger ongunstig. “De NZO vindt acties onverantwoord voor de sector”.

FNV vindt dat de salarissen met 14,3 procent omhoog moeten gaan en voortaan meestijgen met de prijzen in de winkels. Verder wil de bond onder andere een hogere eindejaarsuitkering, een systeem van verlofsparen, een regeling waarmee oudere medewerkers eerder kunnen stoppen en meer vaste contracten voor uitzendkrachten. FNV stelt dat de actiebereidheid groot is.