Aandacht voor cloud, reclame en AI bij Alphabet en Microsoft

Google-moederbedrijf Alphabet en softwaremaker Microsoft zijn de eerste grote Amerikaanse techbedrijven die deze week met resultaten komen. Later in de week volgen ook Facebook-moeder Meta Platforms en webwinkelconcern Amazon nog. Apple sluit volgende week de rij van de grote techconcerns.

Bij Alphabet gaat de aandacht opnieuw uit naar de advertentie-inkomsten. De afgelopen tijd leken adverteerders weer voorzichtiger te zijn met uitgaven uit angst voor een economische neergang, maar de cijfers van Alphabet kunnen tonen of dat zo is gebleven. Mogelijk heeft het bedrijf ook kunnen profiteren van de huiverigheid van veel bedrijven om op Twitter te adverteren, nu Elon Musk daar de baas is en er de nodige chaos heerst.

Ook zal er worden gekeken naar de cijfers van de cloudtak. Na veel investeringen van bedrijven in mogelijkheden om thuis te werken tijdens de coronapandemie en dus in clouddiensten, neemt die interesse al enige tijd af. Daar hebben zowel Alphabet als Microsoft last van.

De twee bedrijven zijn ook in een strijd verwikkeld met de integratie van kunstmatige intelligentie (AI) in zoekmachines en kantoorsoftware. Verder gaat bij Microsoft de blik op de gamestak, waar onder meer de Xbox onder valt. Later deze week maakt de Britse toezichthouder verder bekend of Microsoft Activision Blizzard mag overnemen.

Die geplande aankoop van de maker van de spellenreeks Call of Duty ligt in een aantal landen gevoelig. Ook in de Verenigde Staten en de Europese Unie is er weerstand, maar Microsoft probeert die weg te nemen door deals te sluiten over het nog enige tijd uitbrengen van Call of Duty voor spelcomputers van bijvoorbeeld Nintendo.