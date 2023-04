Aandacht voor resultaten AkzoNobel en Randstad op Damrak

Op de Amsterdamse beurs gaat de aandacht dinsdag vooral uit naar de kwartaalresultaten van de AEX-fondsen AkzoNobel en Randstad. Verfproducent AkzoNobel zag de verkopen afgelopen kwartaal aantrekken. De hogere omzet had deels te maken met de gestegen prijzen voor verf. Die gingen tot 7 procent omhoog. Het bedrijf wist daarmee de hogere kosten voor grondstoffen en transport te compenseren. Topman van Greg Poux-Guillaume verwacht daarnaast dat de marges in de loop van het jaar zullen verbeteren.

Uitzendconcern Randstad voelt daarentegen de slechtere economische omstandigheden in zijn resultaten. De omzet en winst gingen in het eerste kwartaal omlaag. Dat komt doordat werkgevers door sterk gestegen kosten en hogere rentes niet meer zo hard op zoek zijn naar nieuw personeel als eerder. Topman Sander van ’t Noordende zei wel tevreden te zijn met de prestaties van zijn bedrijf te midden van moeilijke “macro-economische omstandigheden”.

De AEX-index lijkt licht lager te gaan beginnen aan de drukke cijferdag op het Damrak. Ook de andere Europese beurzen lijken met kleine verliezen te openen. Beleggers verwerken daarbij onder meer de resultaten van de Zwitserse bank UBS en zijn Spaanse branchegenoot Santander. Ook wordt uitgekeken naar de kwartaalcijfers van de grote Amerikaanse techbedrijven Microsoft en Alphabet, het moederbedrijf van Google, die na sluiting van de aandelenhandel in New York op het programma staan. In Amsterdam komt chipbedrijf ASMI na de slotbel met resultaten.

De Aziatische aandelenmarkten gingen dinsdag overwegend omlaag. De Hang Seng-index in Hongkong raakte tussentijds 1,9 procent kwijt door forse koersverliezen bij de Chinese techbedrijven. De Nikkei in Tokio hield het hoofd nipt boven water en eindigde 0,1 procent in de plus.

Op Beursplein 5 staat ook Heijmans in de belangstelling na een handelsbericht. De bouwer merkt dat de verkoop van nieuwe woningen dit jaar onder druk blijft staan door de afkoeling van de huizenmarkt. Heijmans wist zijn omzet wel op te voeren op het gebied van bouwwerkzaamheden voor bijvoorbeeld infrastructuur. Topman Ton Hillen wees daarnaast op de aanhoudende onzekerheid als gevolg van de impasse rondom natuur- en stikstofvergunningen.

De euro was 1,1052 dollar waard, tegen 1,1022 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie daalde 0,2 procent in prijs tot 78,62 dollar. Brentolie werd ook 0,1 procent goedkoper, op 82,61 dollar per vat.