Aantal abonnees Viaplay flink gegroeid, vooral buiten Scandinavië

Het aantal abonnees van het Zweedse streamingplatform Viaplay is het afgelopen jaar flink gegroeid. Het leeuwendeel van de nieuwe klanten is afkomstig uit de Scandinavische thuismarkten, maar daarbuiten heeft Viaplay in Nederland flink meer klanten gevonden. Onder meer daardoor verzevenvoudigde de omzet van de streamingdienst op de internationale markt, meldt het bedrijf bij de publicatie van de kwartaalcijfers.

In totaal had Viaplay in de eerste maanden van 2023 wereldwijd ruim 7,6 miljoen abonnees. Bijna 3 miljoen daarvan komen van buiten Scandinavië. Dat is bijna anderhalf keer zoveel als in dezelfde periode een jaar geleden. Naast in Nederland ziet Viaplay het aantal abonnees ook stijgen in Polen. Volgens het streamingplatform komt dat onder meer door het live uitzenden van de Formule 1-races en voetbalwedstrijden uit de Engelse Premier League.

De omzet op de internationale markt steeg het afgelopen kwartaal fors. Dat komt naast de stijging in het aantal verkochte abonnementen ook door de onlangs verhoogde abonnementsprijzen. In het eerste kwartaal van 2022 haalde Viaplay buiten Scandinavië nog 91 miljoen Zweedse kroon (omgerekend zo’n 8 miljoen euro) op, in dezelfde periode dit jaar is dat 671 miljoen Zweedse kroon.

Daartegenover staat wel een verlies van 454 miljoen Zweedse kroon, wat Viaplay onder meer toeschrijft aan het aanschaffen van de uitzendrechten van de Formule 1 in Polen. Ook heeft Viaplay zijn diensten gelanceerd in de Verenigde Staten en Canada. Het streamingplatform verwacht dat de verliezen in de loop van dit jaar zullen afnemen, naarmate het aantal abonnees blijft toenemen.