Beurzen New York in de min, pakketbezorger UPS fors onderuit

De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag met verliezen de handel uitgegaan. Beleggers op Wall Street kregen een flinke hoeveelheid kwartaalresultaten voorgeschoteld, onder meer van fastfoodketen McDonald’s, autofabrikant General Motors, de industriebedrijven General Electric en 3M, frisdrank- en snackproducent PepsiCo en pakketbezorger UPS. De cijfers van UPS vielen duidelijk niet goed, want het aandeel kelderde 10 procent.

De Dow-Jonesindex noteerde aan het slot een min van 1 procent op 33.530,83 punten. De brede S&P 500 verloor 1,6 procent tot 4071,63 punten en de technologiegraadmeter Nasdaq zakte 2 procent tot 11.799,16 punten.

UPS presteerde in het afgelopen kwartaal slechter dan analisten hadden verwacht. Volgens topvrouw Carol Tomé zorgden de afnemende winkelverkopen in de Verenigde Staten voor lagere pakketvolumes en kampte het bedrijf met aanhoudende zwakte in Azië. Branchegenoot FedEx kwam ook onder druk te staan met een verlies van bijna 3 procent.

Ook McDonald’s wist beleggers niet te bekoren met zijn prestaties en werd 0,6 procent lager gezet. Dat gold ook voor General Motors en General Electric die tot 4 procent inleverden. 3M, bekend van Post-it-plakkers en Scotch-tape, liet weten 6000 banen te schrappen wegens een dalende vraag in een aantal belangrijke markten en ging 0,6 procent omlaag.

PepsiCo stond wel bij de winnaars met een plus van 2,3 procent. Het bedrijf verhoogde zijn omzet- en winstverwachtingen voor het hele jaar na een sterk eerste kwartaal. Ook de resultaten van muziekstreamingdienst Spotify werden goed ontvangen want het aandeel klom 5 procent. Spotify heeft opnieuw meer betalende gebruikers getrokken.

Verder was First Republic Bank een opvallende verliezer met een koersdaling van liefst 49 procent. De regionale bank gaat zijn personeelsbestand met 20 tot 25 procent verminderen om kosten te besparen. Ook zou de bank voor 100 miljard dollar aan bezittingen willen verkopen. De maatregelen volgen op de sterke uitstroom van kapitaal tijdens de recente bankencrisis.

De euro was 1,0970 dollar waard, tegen 1,0976 dollar bij het slot van de Europese beurshandel. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 2,1 procent tot 77,13 dollar. Brentolie werd 2,4 procent goedkoper op 80,76 dollar per vat.