Chipbedrijven omhoog op Japanse beurs

De Aziatische aandelenbeurzen gingen dinsdag overwegend omlaag. Beleggers bleven voorzichtig in afwachting van de resultaten van de grote Amerikaanse techbedrijven Microsoft en Google-moeder Alphabet, die later op de dag naar buiten komen. De beurs in Tokio was een positieve uitzondering dankzij winsten in de chipsector. In Australiƫ en Nieuw-Zeeland hadden beleggers een vrije dag.

De Japanse hoofdindex, de Nikkei 225, stond in het laatste uur van de beurshandel 0,2 procent in de plus. De chiptester Advantest en de fabrikant van chipapparatuur Tokyo Electron stegen rond de 1 procent. Berichten dat de Japanse overheid miljarden gaat investeren in een nieuwe chipfabriek in het land zorgden voor optimisme in de chipsector. De chip zal worden gebouwd door chipmaker Rapidus, een samenwerkingsverband van acht grote Japanse bedrijven waaronder Sony, SoftBank, Toyota en telecombedrijf NTT.

Daarnaast verklaarde de nieuwe gouverneur van de Bank of Japan Kazou Ueda tijdens een toespraak in het Japanse parlement dat de centrale bank het huidige stimuleringsbeleid zal handhaven. Wel benadrukte hij dat de centrale bank klaarstaat om de rente te verhogen als de inflatie sneller toeneemt dan verwacht. De Bank of Japan houdt later deze week zijn rentevergadering.

De Hang Seng-index in Hongkong raakte tussentijds 1,6 procent kwijt door flinke koersverliezen in de techsector. Grote Chinese techbedrijven als Alibaba en Tencent zakten ruim 3 procent en dik 2 procent. De beurs in Shanghai verloor 0,4 procent. Volgens persbureau Reuters moedigt de Chinese centrale bank de banken in het land aan om de rentes op spaarrekeningen te verlagen om de consumentenbestedingen aan te jagen.

De Kospi in Seoul zakte 2 procent. De grote Zuid-Koreaanse chipproducenten Samsung en SK Hynix behoorden tot de grootste dalers en leverden 2,5 procent en 3,4 procent in. Accu- en batterijenfabrikant Samsung SDI verloor 3,6 procent. Persbureau Reuters meldde dat het bedrijf samen met de Amerikaanse autoproducent GM een accufabriek gaat bouwen in de Verenigde Staten. Daarnaast werd bekendgemaakt dat de economie van Zuid-Korea in het eerste kwartaal met 0,3 procent is gegroeid ten opzichte van het vierde kwartaal. Het land wist daarmee een recessie, ofwel een economische krimp van twee kwartalen op rij, te voorkomen.