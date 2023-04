Chiptoeleverancier ASMI merkt afzwakkende marktomstandigheden

Chiptoeleverancier ASM International (ASMI) heeft in het eerste kwartaal minder nieuwe orders ontvangen vanwege de afzwakkende marktomstandigheden in de halfgeleiderindustrie. De orderontvangst bedroeg ruim 647 miljoen euro, tegen bijna 706 miljoen euro een jaar eerder. Het bedrijf uit Almere levert bijvoorbeeld systemen voor de bewerking van wafers, de dunne schijfjes waarvan halfgeleiders worden gemaakt.

Vanwege de onzekere economische omstandigheden zijn grote chipbedrijven voorzichtiger geworden met hun investeringen in nieuwe productiecapaciteit en daar hebben toeleveranciers als ASMI last van. De omzet steeg wel flink, mede omdat systemen die eigenlijk in het tweede kwartaal geleverd zouden worden op verzoek van klanten in de eerste drie maanden van dit jaar werden afgeleverd. De omzet kwam uit op 710 miljoen euro, tegen 517 miljoen euro een jaar eerder. Dat is meer dan de eerder afgegeven verwachting voor een omzet tussen de 660 miljoen tot 700 miljoen euro, aldus ASMI.

De totale orderportefeuille stond eind maart op bijna 1,6 miljard euro. Dat was 1 miljard euro een jaar eerder. Aan het einde van 2022 bedroeg het orderboek echter nog 1,67 miljard euro. Er werd een nettowinst behaald van meer dan 380 miljoen euro.

ASMI gaf aan voor de eerste helft van dit jaar op omzetgroei te rekenen. Maar in de tweede helft zou de omzet dan met 10 procent of meer kunnen dalen ten opzichte van de eerste zes maanden, zei het AEX-bedrijf.