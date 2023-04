Consumentenvertrouwen VS daalt tot laagste stand in negen maanden

Het consumentenvertrouwen in de Verenigde Staten is deze maand gedaald tot het laagste niveau in negen maanden, komt naar voren uit een Amerikaanse enquête. Consumenten vrezen vooral voor een recessie in de nabije toekomst.

Volgens marktonderzoeker Conference Board daalde het vertrouwen onder Amerikaanse consumenten in april tot 101,3, de laagste stand sinds juli vorig jaar. Dat is lager dan waar marktkenners op hadden gerekend.

Vooral Amerikaanse 55-plussers en huishoudens met een jaarinkomen van meer dan 50.000 dollar zien het somberder in. Consumenten voorzien ook dat de marktomstandigheden voor het bedrijfsleven het komende halfjaar gaan verslechteren. Daarbij neemt ook het aanbod van banen naar verwachting af.

Economen denken dat het pessimisme de druk van de ketel haalt bij de Amerikaanse centrale bank om de rente volgende week verder te verhogen. Het gaat dan om de tiende renteverhoging op rij om de inflatie onder controle te krijgen.