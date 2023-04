Drukke dag op Damrak met cijfers Akzo, Randstad en ASMI

Beleggers op de Amsterdamse aandelenbeurs staat dinsdag een drukke dag te wachten. Zo komen onder meer de AEX-bedrijven AkzoNobel, Randstad en ASMI met de cijfers over het eerste kwartaal. Ook bouwonderneming Heijmans geeft een kijkje in de boeken.

Bij AkzoNobel zal vooral worden gelet of het verfconcern iets meer zal vertellen over het mogelijke banenverlies bij het bedrijf. Topman Greg Poux-Guillaume liet bij de publicatie van de jaarcijfers in februari weten rekening te houden met banenverlies als gevolg van de teruglopende vraag naar verf. Om hoeveel van de ruim 35.000 banen het gaat en waar deze komen te vervallen, kon hij destijds nog niet zeggen. Ook gaat de aandacht uit naar de ontwikkelingen op de belangrijke Chinese afzetmarkt na de heropening van de economie van het land.

De cijfers van uitzendconcern Randstad zullen mogelijk meer duidelijkheid geven in hoeverre bedrijven voorzichtiger zijn geworden met het aannemen van nieuw personeel. In het laatste kwartaal van 2022 groeide Randstad al minder hard doordat klanten minder personeel aannamen door de vrees voor een recessie. Die trend was volgens het bedrijf ook in januari dit jaar merkbaar. In Nederland zal de arbeidsmarkt volgens de uitzender echter ook de komende jaren nog krap blijven, met veel meer vacatures dan werkzoekenden.

Chiptoeleverancier ASMI komt dinsdag na sluiting van de Amsterdamse beurs met resultaten. De onderneming uit Almere, die onder andere systemen levert voor de bewerking van de dunne schijfjes waarvan halfgeleiders worden gemaakt, profiteerde vorig jaar nog van de grote vraag in de markt. Het bedrijf waarschuwde wel dat het mogelijk last zou gaan krijgen van de strengere beperkingen die de Verenigde Staten hebben opgelegd aan de chipexport naar China. Bij de jaarcijfers gaf ASMI aan dat de omzet in de tweede helft van 2023 iets lager zal uitkomen dan in de eerste zes maanden van het jaar.

Bij Heijmans gaat de aandacht uit naar de situatie op de huizenmarkt. Het bouwconcern leverde vorig jaar al minder nieuwe woningen op door de afkoeling van de huizenmarkt door de stijgende hypotheekrentes. Ook zal worden gelet op het orderboek. Heijmans is actief in meerdere takken van de bouw en had eind vorig jaar nog voor 2,4 miljard euro aan werk op de plank liggen.