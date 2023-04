Duitse batterijenproducent Varta schrapt 800 banen

De Duitse batterijen- en accuproducent Varta gaat achthonderd banen schrappen, wat neerkomt op ongeveer 17 procent van het totale personeelsbestand. Volgens Varta hangt de ingreep samen met een zwakkere vraag en de hogere kosten voor materialen en grondstoffen. Het bedrijf wil daarom de kosten verlagen.

Ongeveer 390 arbeidsplaatsen vervallen de komende twee jaar in Duitsland. De rest moet op andere locaties in het buitenland verdwijnen. Het management van Varta is al gesprekken begonnen met personeelsvertegenwoordiging over het herstructureringsplan. “We zijn ons bewust van onze verantwoordelijkheid tegenover onze werknemers en de regio en nemen dit zeer serieus, zeker gezien de huidige economische onzekerheid”, aldus Varta.

Het hoofdkantoor van het bedrijf is gevestigd in Ellwangen in het zuiden van Duitsland. Varta telt momenteel wereldwijd circa 4700 werknemers.