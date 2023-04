First Republic Bank schrapt banen na forse opname banktegoeden

De Amerikaanse regionale bank First Republic Bank gaat zijn personeelsbestand met 20 tot 25 procent verminderen om kosten te besparen. Ook gaat de bank uit San Francisco zijn kantoorruimte terugdringen en de salarissen van leidinggevenden verlagen om de balans te versterken. De maatregelen volgen op de sterke uitstroom van kapitaal bij de bank tijdens de crisis in de bankensector, die volgde op het omvallen van Silicon Valley Bank in maart. First Republic telde in 2022 ruim 7200 medewerkers.

De bank zag de tegoeden van klanten in het eerste kwartaal met 41 procent afnemen tot 104,5 miljard dollar (omgerekend zo’n 94,5 miljard euro). Klanten haalden daarmee meer geld bij de bank weg dan analisten hadden verwacht. Elf grote Amerikaanse banken schoten de bank vorige maand nog te hulp door 30 miljard dollar van hun eigen geld te storten op rekeningen van First Republic om ervoor te zorgen dat de bank voldoende geld in kas zou hebben.

Volgens First Republic is de situatie sinds eind maart wel gestabiliseerd. De totale banktegoeden bedroegen per 21 april zo’n 103 miljard dollar. Dat is slechts 1,7 procent minder dan eind maart. Desondanks gaf topman Mike Roffler aan stappen te blijven nemen om de bank te versterken.

De resultaten van de bank vielen niet in de smaak bij beleggers. Het aandeel ging maandag in de zogeheten nabeurshandel op Wall Street hard onderuit. Tijdens de reguliere beurshandel was First Republic nog een opvallende stijger en won het aandeel meer dan 12 procent voorafgaand aan de publicatie van de kwartaalcijfers.