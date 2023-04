Forse winstdaling UBS door voorziening voor juridische zaken

De Zwitserse bank UBS heeft de nettowinst in het eerste kwartaal met ruim de helft zien afnemen. Dat komt vooral doordat het bedrijf veel geld moest reserveren voor rechtszaken in de Verenigde Staten voor de rol van UBS bij de verkoop van hypotheekobligaties vóór de financiële crisis van 2008.

De nettowinst van de bank nam af met 52 procent tot iets meer dan 1 miljard dollar (omgerekend zo’n 930 miljoen euro). De voorziening voor de rechtszaken met betrekking tot de verkoop van door hypotheken gedekte obligaties in de VS werd met 665 miljoen dollar verhoogd. Topman Sergio Ermotti, die onlangs het roer heeft overgenomen van de Nederlander Ralph Hamers, verklaarde “in vergevorderde besprekingen te zijn met het Amerikaanse ministerie van Justitie en blij te zijn vooruitgang te boeken bij het oplossen van de kwestie die vijftien jaar teruggaat”.

De kwartaalresultaten komen op een tumultueus moment voor de Zwitserse bank. Vorige maand werd UBS door de Zwitserse autoriteiten min of meer gedwongen om zijn noodlijdende rivaal Credit Suisse over te nemen. Credit Suisse was in de financiële problemen geraakt na jaren van schandalen, verliezen en mislukkingen in risicobeheer en dreigde failliet te gaan.

Maandag liet Credit Suisse weten dat klanten in het eerste kwartaal omgerekend ruim 62 miljard euro van hun rekeningen bij de bank hadden gehaald. Volgens Credit Suisse is de uitstroom van kapitaal bij de bank wel afgenomen, maar nog niet gestopt.

UBS wist daarentegen in de maanden voorafgaand aan de overname van Credit Suisse 28 miljard dollar (dik 25 miljard euro) aan nieuw geld aan te trekken van vermogende klanten. In de tien dagen na de aankondiging van de overname stroomde 7 miljard dollar binnen. UBS verwacht de aankoop van Credit Suisse in het tweede kwartaal af te ronden.