Google-moeder Alphabet ziet omzet stijgen dankzij cloud

Alphabet, het moederbedrijf van techconcern Google, heeft in het eerste kwartaal de omzet licht zien stijgen. Volgens Alphabet is die groei onder meer te danken aan de cloudactiviteiten want de inkomsten uit advertenties waren vrijwel gelijk ten opzichte van een jaar eerder. Google heeft te kampen met een zwakkere markt voor advertenties omdat bedrijven door de onzekere economie terughoudender zijn geworden met het plaatsen van onlinereclames.

De totale omzet ging met 3 procent omhoog tot 69,8 miljard dollar. De nettowinst daalde naar 15 miljard dollar, van 16,4 miljard dollar een jaar eerder. In januari maakte Alphabet, dat ook eigenaar is van YouTube, nog bekend wereldwijd ongeveer 12.000 banen te schrappen vanwege de afzwakkende marktomstandigheden. Dat komt neer op 6 procent van het personeelsbestand. Vanwege de kosten voor dat banenverlies zette Alphabet 2,6 miljard dollar opzij in het eerste kwartaal.

Alphabet-topman Sundar Pichai heeft tegelijkertijd wel beloofd investeringen te doen in vernieuwingen van belangrijke Google-producten waaronder de zoekmachine, waarbij kunstmatige intelligentie wordt ingezet.

Softwareconcern Microsoft kwam eveneens met cijfers. Daar steeg de omzet met 7 procent tot 52,9 miljard dollar, ook geholpen door de cloudactiviteiten. De twee grote Amerikaanse techbedrijven zijn in een strijd verwikkeld met de integratie van kunstmatige intelligentie in zoekmachines en kantoorsoftware. De nettowinst van Microsoft klom met 9 procent tot 18,3 miljard dollar.

Microsoft, dat ook de Xbox maakt, wacht verder nog op goedkeuring van de Britse autoriteiten voor de overname van computerspelbedrijf Activision Blizzard voor 69 miljard dollar. Naar verwachting komt de toezichthouder deze week met een besluit.

Die geplande aankoop van de maker van onder meer Call of Duty ligt in een aantal landen gevoelig. Ook in de Verenigde Staten en de Europese Unie is er weerstand, maar Microsoft probeert die weg te nemen door deals te sluiten over het nog enige tijd uitbrengen van Call of Duty voor spelcomputers van bijvoorbeeld Nintendo.