Holland Casino boekt 17 miljoen euro winst na jaren van verlies

Holland Casino heeft afgelopen jaar 17 miljoen euro winst gemaakt na twee “lastige coronajaren” met verlies te hebben gedraaid. Dit meldt het staatsgokbedrijf dinsdag bij het bekendmaken van de jaarcijfers. Onder de streep resteerde in 2021 nog een verlies van 45,7 miljoen euro.

Hoewel het gokbedrijf uit de rode cijfers is, had de onderneming vorig jaar wel last van de hoge inflatie en krapte op de arbeidsmarkt. Door personeelstekorten was “niet altijd het volledige spelaanbod” beschikbaar. Holland Casino noemt dit een zeer onwenselijke situatie hoopt het aanbod volgend jaar weer op orde te hebben.

Het bedrijf kreeg afgelopen jaar ook te maken met het legaal maken van online gokken in Nederland. Sinds oktober 2021 mogen tien aanbieders van onlinegokspellen legaal kansspelen aanbieden, waaronder Holland Casino. De “marktopening” van digitaal gokken heeft “het concurrentiespeelveld drastisch gewijzigd”, aldus Holland Casino.

Aanbieders moeten wel voldoen aan strenge voorwaarden rond toezicht en regelgeving om het risico op gokverslaving zoveel mogelijk te beperken. Zo is er een minimumleeftijd van achttien jaar, moet witwassen worden voorkomen en mag reclame voor kansspelen op internet niet misleidend zijn of leiden tot excessief gokgedrag. Holland Casino stelt terughoudend te zijn met reclame voor (online)kansspellen en dit te blijven doen. Zo stopte de organisatie een jaar geleden met buitenreclame voor onlinekansspellen.

Topvrouw Petra de Ruiter stelt dat het bedrijf geen geld wil verdienen aan gokproblemen of een plek zijn voor witwassen. “Dit zijn en blijven speerpunten binnen ons preventiebeleid en deze worden steeds belangrijker voor Holland Casino.”

Het gokbedrijf ontving afgelopen jaar niet zoveel bezoekers in de fysieke locaties als in 2019, het laatste jaar voor de coronapandemie. Dat kwam mede omdat casino’s dicht moesten blijven begin vorig jaar. In 2022 is Holland Casino 4,1 miljoen keer bezocht. De bezoeken lopen achter met 30 procent vergeleken met 2019, aldus het jaarverslag. Het staatsgokbedrijf meldt dat er in 2023 “extra aandacht zal zijn voor het binden van bestaande en toekomstige gasten”.

Ondanks de maatregelen die golden tijdens de coronapandemie staat Holland Casino er goed voor, aldus bestuurslid Ruud Bergervoet. “Er is in 2022 geen gebruik meer gemaakt van de Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid en vanaf april 2022 heeft Holland Casino geen gebruik meer gemaakt van bijzonder uitstel van belastingbetaling”, zegt hij.