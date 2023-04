LTO: veilige gewasbeschermingsmiddelen ook in belang agrariër

De Land- en Tuinbouw Organisatie Nederland (LTO) vindt dat het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in de landbouw veilig moet zijn voor mens, dier en omgeving. Wetenschappelijk onderzoek naar de invloed van de middelen op de menselijke gezondheid, moet daarbij leidend zijn. Daarmee reageert de ondernemersorganisatie op een door 36 organisaties ondertekend manifest. Daarin werd de overheid opgeroepen om strenger op te treden tegen bestrijdingsmiddelen die mogelijk schadelijk zijn voor gezondheid en milieu.

De schadelijke gevolgen treffen ook agrariërs zelf, en daarom is bescherming ook in het belang van LTO-leden, stelt de organisatie. “Zij moeten ook in een veilige omgeving kunnen wonen en werken. Juist vanwege het belang van het onderwerp hecht LTO grote waarde aan wetenschappelijk onderzoek naar de invloed van gewasbeschermingsmiddelen op de menselijke gezondheid”, aldus een woordvoerder. “De resultaten van dergelijk onderzoek moeten wat ons betreft dan ook leidend zijn én blijven. Als uit deze onderzoeken invloeden blijken, dan moeten de beoordelings- en toelatingsregels hier direct op worden aangepast.”

Onder meer milieuorganisatie Natuur en Milieu, de Parkinson Vereniging en vakbond FNV ondertekenden het manifest. Daarin wordt gesteld dat het “intensieve gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen onvoorziene negatieve effecten oplevert”. Zo duiden diverse wetenschappelijke studies op een verband tussen de ziekte van Parkinson en blootstelling aan pesticiden. Hoewel een oorzakelijk verband niet keihard is aangetoond, zouden de organisaties graag zien dat de bewijslast wordt omgedraaid. Dan zouden verkopers van een bestrijdingsmiddel moeten aantonen dat het géén kwaad kan.