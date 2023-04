Uitzender Randstad flink lager in rode AEX-index

Uitzendconcern Randstad was dinsdag de grootste verliezer in een roodgekleurde AEX-index op de beurs in Amsterdam. Beleggers reageerden negatief op de kwartaalcijfers van Randstad en deden het aandeel in de verkoop. Ook verfproducent AkzoNobel kwam met resultaten en werd daarop lager gezet op het Damrak.

De AEX sloot 0,9 procent in de min op 755,45 punten. De MidKap verloor 1 procent tot 923,12 punten. De hoofdgraadmeters op de aandelenbeurzen in Londen en Parijs lieten verliezen optekenen tot 0,6 procent. De DAX in Frankfurt ging licht omhoog.

Randstad bungelde onderaan de AEX met een koersdaling van 6,2 procent. Het uitzendbedrijf zag de omzet en winst in het eerste kwartaal dalen als gevolg van de slechtere economische omstandigheden. AkzoNobel leverde 1,9 procent in. Het verfconcern wist de omzet in het afgelopen kwartaal te verhogen dankzij hogere verkoopprijzen. Wel blijft AkzoNobel bezorgd over de economische onzekerheden.

Philips leverde 2 procent in. Het zorgtechnologieconcern werd een dag eerder nog bijna 14 procent meer waard dankzij een goed ontvangen kwartaalbericht. Brouwer Heineken was de sterkste stijger in de hoofdindex op Beursplein 5 met een winst van 1,4 procent. In de MidKap ging laadpalenbedrijf Alfen aan kop met een plus van 2,4 procent. Kunstmestproducent OCI was hekkensluiter bij de middelgrote fondsen met een verlies van 5,5 procent.

De Europese bankensector stond in de belangstelling na resultaten van UBS en Santander. De Zwitserse bank UBS, die vorige maand zijn concurrent Credit Suisse van de ondergang redde, zag de kwartaalwinst halveren en verloor ruim 2 procent in Zürich. In Madrid zakte Santander 6 procent. De Spaanse bank boekte flink minder winst op zijn belangrijke Braziliaanse markt. In Amsterdam daalden ING en ABN AMRO tot 3 procent.

Nestlé won 0,8 procent in Zürich. Het voedingsmiddelenconcern, bekend van Nescafé-koffie, Maggi-sauzen en KitKat-chocoladerepen, zag de omzet afgelopen kwartaal flink toenemen mede dankzij prijsverhogingen.

De euro was 1,0976 dollar waard, tegen 1,1022 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 2,2 procent minder op 77,01 dollar. Brentolie werd 2,3 procent goedkoper op 80,83 dollar per vat.