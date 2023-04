Albert Heijn: ruim helft winkels goed bevoorraad ondanks staking

Meer dan de helft van de supermarkten van Albert Heijn kan nog altijd goed bevoorraad worden, ondanks de staking in zijn distributiecentra. Dat meldt een woordvoerster. In het noordoosten en het zuidwesten van het land is de impact van de staking volgens haar wel zichtbaar in de schappen van de supermarkten.

Het gaat daarbij om zowel verse als houdbare producten, aldus de zegsvrouw. De supermarkten waar het om gaat worden bevoorraad door distributiecentra in Zwolle en Pijnacker. Op die locaties heeft de staking ook invloed op toeleveranciers die de centra op hun beurt bevoorraden, maar Albert Heijn probeert deze impact “tot een minimum te beperken”.

De leveringen van distributiecentra in Zaandam, Tilburg en Hoorn aan supermarkten in de rest van het land verlopen wel goed. In dat laatste centrum wordt bovendien niet gestaakt.

Werknemers in vijf van de zes distributiecentra van de supermarktketen leggen woensdag het werk neer. Het gaat om de vestigingen in Zaandam, Zwolle, Geldermalsen, Tilburg en Pijnacker. De staking begon zondag en zou in eerste instantie tot en met woensdag duren. Dinsdag gaven de bonden echter aan net zo lang door te gaan totdat Albert Heijn met een verbeterd loonbod komt.

Het is de bonden bij de actie vooral te doen om extra loon voor de distributiemedewerkers om de hoge inflatie te compenseren. Ze vinden dat Albert Heijn veel te weinig loonsverhoging biedt. Daarnaast zijn ze boos dat de winkelketen voor nieuwe medewerkers een verslechtering van bijvoorbeeld de zondagstoeslag voorstelt.