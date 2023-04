ASMI flink omlaag op Damrak, KPN sluit licht hoger na resultaten

Chiptoeleverancier ASMI was woensdag de grote verliezer op de beurs in Amsterdam na tegenvallende resultaten. KPN gaf ook een kijkje in de boeken, waarna het aandeel van het telecombedrijf licht hoger sloot. Op de Europese beurzen werden sowieso veel bedrijfscijfers verwerkt, die gemengd werden ontvangen door beleggers.

ASMI ontving in het eerste kwartaal minder nieuwe orders doordat grote chipbedrijven voorzichtiger zijn geworden met hun investeringen en werd meer dan 7 procent lager gezet. Ook branchegenoot Besi had afgelopen kwartaal last van een lagere vraag naar computerchips en zag de omzet licht dalen. Voor het huidige kwartaal rekent Besi echter weer op een stevige omzetgroei en het aandeel won 8 procent.

KPN wist in de voorbije periode vooral nieuwe mobiele klanten aan zich te binden. Qua breedbandinternet heeft de onderneming het evenwel lastig, onder meer door sterke concurrentie op glasvezelgebied. KPN bevestigde ook samen met andere telecomaanbieders als VodafoneZiggo, T-Mobile en Delta een bod te hebben gedaan op de uitzendrechten van de Eredivisie. Het aandeel sloot 0,7 procent in de plus.

De algehele stemming op de Europese beurzen was negatief. De AEX-index in Amsterdam sloot 0,8 procent lager op 749,60 punten. De MidKap steeg wel 0,1 procent tot 923,62 punten. De beurzen in Frankfurt, Parijs en Londen zakten tot 0,9 procent. Daarbij won de euro aan waarde ten opzichte van de dollar. Rond het slot van de aandelenmarkten was de Europese eenheidsmunt 1,1053 dollar waard. De olieprijzen lieten weinig beweging zien.

IMCD was op het Damrak ook nog een opvallende verliezer, met een koersverlies van 4 procent. De chemicaliƫndistributeur boekte afgelopen kwartaal meer omzet en winst, maar beleggers hadden op meer gehoopt. Andere bedrijven die met cijfers kwamen waren onder meer bodemonderzoeker Fugro (plus 3,2 procent) en tankopslagbedrijf Vopak (plus 1,9 procent).

Op de lokale Amsterdamse markt werd Majorel ruim 38 procent meer waard. Het Franse Teleperformance wil het in Luxemburg gevestigde callcenterbedrijf overnemen voor 3 miljard euro. In Parijs zakte Danone licht. De Franse producent van zuivelproducten en voedingsmiddelen zag de kwartaalomzet stijgen dankzij prijsverhogingen en verhoogde zijn omzetverwachting voor het hele jaar, maar beleggers waren toch niet heel enthousiast.