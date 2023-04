Bedrijf achter Unibet.nl overweegt verkoop

Kindred, het gokbedrijf achter Unibet.nl, overweegt zichzelf te verkopen aan een ander bedrijf. Het bestuur van de aanbieder van onlinekansspelen onderzoekt ook de mogelijkheden van een fusie. Die eventuele stappen moeten aandeelhouders van Kindred meer opleveren.

Het is nog lang niet zeker dat er daadwerkelijk een overname of fusie komt, waarschuwt de directie van Kindred. Het van oorsprong Zweedse bedrijf heeft zakenbankiers ingeschakeld om alle mogelijkheden na te gaan.

De bekendmaking komt bijna een jaar na de eerste oproep van een grote aandeelhouder, het New Yorkse beleggingsfonds Corvex Management, om samen te gaan met een ander bedrijf. Op die manier zou Kindred zijn sterke positie, met goklicenties in meerdere landen, om kunnen zetten in extra geld voor aandeelhouders.

Kindred kreeg in juni vorig jaar een vergunning van de Kansspelautoriteit om zijn site voor sportweddenschappen Unibet.nl in Nederland aan te bieden. Sindsdien is Nederland een belangrijke groeimarkt voor het bedrijf, meldt Kindred bij zijn woensdag gepubliceerde kwartaalcijfers. De toestroom van gokkers op Unibet.nl droeg in belangrijke mate bij aan de omzetgroei van 24 procent tot 306,4 miljoen pond (346,4 miljoen euro) in de eerste drie maanden van dit jaar. De winst steeg naar 25,6 miljoen pond, tegenover 6,4 miljoen pond in het eerste kwartaal van 2022.

In Nederland krijgt Unibet binnenkort te maken met strengere regels voor reclames. Minister Franc Weerwind voor Rechtsbescherming is van plan om vanaf 1 juli alle ongerichte reclame voor onlinegokken te verbieden, om zo verslaving tegen tegen te gaan. Het gaat daarbij om radio- en tv-reclames of billboards op straat. Later zullen ook sponsordeals met bijvoorbeeld sportclubs onder het verbod vallen.