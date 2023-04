Cao-akkoord voor kappers, salaris 9 procent omhoog

Vakbonden hebben met de Algemene Nederlandse Kappers Organisatie een cao-akkoord bereikt voor de kapperssector. Het salaris van werknemers van kapperszaken gaat het komende jaar met 9 procent omhoog. “Dat is veel meer dan wat we in de afgelopen jaren hebben kunnen afspreken”, laat de tevreden vakbond CNV weten. Leden van de vakbonden moeten nog wel instemmen met de gemaakte afspraken.

De loonsverhoging wordt doorgevoerd in twee delen. Per 1 juli van dit jaar gaat het salaris van kappers die onder de cao vallen met 6 procent omhoog, per 1 februari volgend jaar met nog eens 3 procent. CNV-onderhandelaar Willem Kruithof is blij met de stap, die volgens hem hard nodig was om het werk van kappers aantrekkelijk te houden. “In deze krappe arbeidsmarkt is het lastig om gekwalificeerde mensen aan je te binden, zeker als de beloning niet goed is.”

Naast meer salaris spreekt CNV van “nog een belangrijk winstpunt”. Zo vallen verplichte scholingsavonden voor kappers voortaan onder werktijd. “Nu hebben we afgesproken dat die extra uren worden gecompenseerd in geld of tijd. Ook eventuele extra kosten voor studiemateriaal of reiskosten worden door de werkgever vergoed”, legt Kruithof uit.

ANKO-directeur Therèse van ’t Westende spreekt van een “stevige en constructieve” onderhandelingsperiode met de vakbonden. Zij noemt de aangekondigde loonstijging “onvermijdelijk” en hoopt daarmee te bereiken dat huidig personeel in dienst blijft. Tegelijkertijd moet volgens haar zo een aantrekkelijke positie op de arbeidsmarkt worden gecreëerd voor “nieuwe, jonge, startende kappers”.