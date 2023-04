Chinese techbedrijven zorgen voor herstel beurs in Hongkong

De aandelenbeurs in Hongkong liet woensdag een bescheiden herstel zien na de recente zware verliezen. Vooral de Chinese techbedrijven veerden op dankzij de sterke kwartaalcijfers van de grote Amerikaanse techbedrijven Microsoft en Google-moeder Alphabet, die dinsdag na de slotbel op Wall Street naar buiten kwamen. Tijdens de reguliere beurshandel stond de Amerikaanse techsector echter onder druk en eindigde techgraadmeter Nasdaq 2 procent in de min.

Het Chinese internet- en gamebedrijf Tencent steeg 1,8 procent en maaltijdbezorger Meituan klom dik 2 procent. De Hang Seng-index in Hongkong noteerde mede daardoor tussentijds 0,6 procent in de plus. Tech- en webwinkelconcern Alibaba verloor daarentegen 0,7 procent nadat het bedrijf liet weten de prijzen voor zijn clouddiensten drastisch te verlagen om een groter marktaandeel te winnen in deze belangrijke markt. Concurrent JD.com won 3,6 procent.

De andere Aziatische aandelenmarkten gingen overwegend omlaag na de stevige verliesbeurt op Wall Street, waar de stemming werd gedrukt door een flinke afname van het Amerikaanse consumentenvertrouwen. Zwakke resultaten van de Amerikaanse regionale bank First Republic Bank zorgden daarbij voor de vrees dat de crisis in de bankensector van het land mogelijk nog niet volledig achter de rug is. De beurs in Shanghai daalde 0,3 procent en de Kospi in Seoul verloor 0,1 procent. De Australische All Ordinaries leverde 0,3 procent in.

De Nikkei in Tokio ging in het laatste uur van de handel 0,9 procent omlaag. De Japanse banken Mizuho Financial Group en Sumitomo Mitsui Financial Group behoorden tot de grootste dalers met verliezen van meer dan 2 procent. Techinvesteerder SoftBank daalde 0,2 procent en elektronicabedrijf Sony verloor 1,9 procent.