Chipbedrijf ASMI hard onderuit in rode AEX na cijfers

Chipbedrijf ASMI ging woensdag hard onderuit in de AEX-index na tegenvallende resultaten. De chiptoeleverancier ontving in het eerste kwartaal minder nieuwe orders doordat grote chipbedrijven voorzichtiger zijn geworden met hun investeringen en werd 11 procent lager gezet. Ook branchegenoot Besi had afgelopen kwartaal last van een lagere vraag naar computerchips en zag de omzet licht dalen. Dat aandeel hield het verlies beperkt tot 0,2 procent.

De algehele stemming op de aandelenmarkten was eveneens negatief na de stevige verliesbeurt op Wall Street, waar een afname van het Amerikaanse consumentenvertrouwen en zwakke resultaten van de regionale bank First Republic Bank zorgden voor koersdruk. Beter dan verwachte kwartaalresultaten van de grote Amerikaanse techbedrijven Microsoft en Google-moeder Alphabet, die dinsdag na de slotbel in New York naar buiten werden gebracht, hielden de verliezen beperkt.

De AEX noteerde in de ochtendhandel 0,9 procent in het rood op 748,67 punten. De MidKap verloor 0,5 procent tot 918,73 punten. De beurzen in Frankfurt, Parijs en Londen daalden tot 0,6 procent.

Telecomconcern KPN en chemicaliƫndistributeur IMCD, die eveneens met kwartaalcijfers kwamen, gingen ook omlaag en verloren 0,9 en 2,6 procent. ING (min 3,2 procent) noteerde ex dividend. Dat betekent dat een aandeel geen recht meer geeft op het dividend over de afgelopen periode. Techinvesteerder Prosus profiteerde van een koersherstel in de Chinese techsector en was de sterkste stijger in de AEX, met een plus van 1,4 procent.

Bij de middelgrote bedrijven vielen de resultaten van bodemonderzoeker Fugro en tankopslagbedrijf Vopak in de smaak bij beleggers. Fugro (plus 1,3 procent) profiteerde van de aanhoudende sterke vraag naar opdrachten voor windparken op zee en zag zijn kwartaalomzet met ruim een kwart stijgen. Vopak (plus 3,3 procent) schroefde zijn resultaatverwachting voor dit jaar op dankzij sterke kwartaalresultaten. Speciaalchemiebedrijf Corbion, dat ook de cijfers vrijgaf, verloor 0,7 procent.

In Parijs steeg Danone 1 procent. De Franse producent van zuivelproducten en voedingsmiddelen zag de kwartaalomzet stijgen dankzij prijsverhogingen en verhoogde zijn omzetverwachting voor het hele jaar.

De euro was 1,1019 dollar waard, tegen 1,0976 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,7 procent meer op 77,63 dollar. Brentolie werd 0,5 procent duurder op 81,19 dollar per vat.