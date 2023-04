CNV waarschuwt na nieuwe kabinetsplannen voor meer stakingen

Vakbond CNV waarschuwt na het naar buiten komen van de nieuwe kabinetsplannen voor meer stakingen. “Werkenden gaan er op veel punten op achteruit. Zeer onwenselijk”, zo reageert CNV-voorzitter Piet Fortuin op het nieuws dat de gratis kinderopvang twee jaar later ingaat, het zogeheten STAP-budget wordt geschrapt en de benzine duurder wordt.

“In een tijd dat op steeds meer en crucialere plekken wordt gestaakt, is dit geen slimme zet van het kabinet”, zegt Fortuin over alles dat naar buiten is gekomen. Hij benadrukt ook dat veel mensen reikhalzend uitkeken naar de gratis kinderopvang. Fortuin zegt wel te snappen dat het kabinet moet bezuinigen, maar vindt het niet kunnen dat dit over de rug van werkenden zou moeten. “We roepen het kabinet op om deze plannen te toetsen op de gevolgen voor werkenden. Nog meer financiële tegenslagen voor werkenden zijn een katalysator voor meer stakingen.”

Ook bij vakbond FNV klinkt kritiek. ‘’Het vorige kabinet viel nota bene over de financiering van kinderopvang, nu schuiven ze de oplossing voor dat probleem wéér naar een volgend kabinet. Dit lijkt een ordinaire bezuiniging op een goede start voor kinderen, onder het mom van een tekort aan mensen”, zegt FNV-bestuurslid Bas van Weegberg.

Het kabinet kondigde woensdag een uitgebreid maatregelenpakket aan, dat in totaal 28 miljard euro gaat kosten en waarmee het de klimaatdoelen voor 2030 denkt te gaan halen. Zo gaat het kabinet de aanschaf van een tweedehands elektrische auto goedkoper maken door subsidies en wordt extra geld uitgetrokken om woningen te verduurzamen. Automobilisten die rijden op benzine zullen daarbij merken dat de prijs per liter omhooggaat.