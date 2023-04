Een op de twintig Nederlanders waagde gokje op legale goksite

Ruim een op de twintig Nederlanders gokte vorig jaar online op legale goksites, schat de Kansspelautoriteit (Ksa). In het najaar van 2021 werd het mogelijk om legaal kansspelen via internet aan te bieden en sindsdien is de markt hard gegroeid. Zo liepen de opbrengsten voor gokbedrijven als Unibet, Kansino, 777 Casino en Betcity vorig jaar op tot bijna 1,1 miljard euro.

De Ksa raamt op basis van gegevens van marktonderzoeker GfK dat vorig jaar 762.000 mensen in Nederland zeker één keer hebben gegokt bij een legale aanbieder. Dat is iets meer dan 5 procent van de Nederlandse bevolking. Jongeren tussen de 18 en 25 gokken relatief vaker. Zij waren aan het begin van dit jaar goed voor 21 procent van alle actieve accounts bij legale goksites, terwijl ze nog geen 10 procent van de volwassen bevolking uitmaken.

Sinds de komst van legale goksites is de toestroom groot. Zo steeg het aantal accounts waarmee Nederlanders gokken tot 859.000 in januari, ruim driekwart meer dan in dezelfde maand vorig jaar. Ruim zes op de tien spelers op legale sites gokten nog niet online voor de legalisering.

Die spelers verloren vorig jaar gemiddeld 143 euro per maand per account. Maar omdat spelers vaak meerdere accounts hebben is het verlies per speler waarschijnlijk ruim twee keer zo hoog. De Ksa meldt dat de gemiddelde verliezen wel afnemen. In de periode van oktober 2021 tot juli 2022 ging het namelijk nog om een maandelijks verlies van 153 euro. Jongvolwassenen verliezen relatief minder.

Na de opening van de onlinegokmarkt waren er veel zorgen over een toename van het aantal mensen met een gokverslaving. De Ksa kan op basis van de cijfers die nu voorhanden zijn niet veel zeggen over de invloed van de legalisering van veel goksites op het aantal verslaafden. Wel schrijven meer mensen zich in bij een register waarmee ze zichzelf minstens een halfjaar uitsluiten van gokspelletjes van legale aanbieders. Dat aantal liep gestaag op tot 40.000 in april, meldt de Ksa.

Vanwege de zorgen over verslaving wil het kabinet veel reclames voor onlinegokken vanaf 1 juli verbieden. Het gaat dan om ongerichte reclame, bijvoorbeeld via televisie- of radiospotjes of billboards. Volgens de Ksa daalt het aantal televisiereclames al, maar maken aanbieders van kansspelen via internet juist meer reclame. Later wil de regering ook de sponsoring van sportclubs of televisieprogramma’s door gokbedrijven aan banden leggen.