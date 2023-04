FNV: meters gemaakt tijdens overleg met Nedcar

De vakbonden hebben tijdens het overleg met VDL over autofabriek Nedcar dinsdag “meters gemaakt”. Het overleg duurde van ‘s ochtends vroeg tot ‘s avonds laat, zei bestuurder Ron Peters van FNV Metaal woensdagavond. Woensdag zijn de vakbondsleden bijgepraat, volgende week dinsdag worden de onderhandelingen hervat. Veel leden beseffen terdege dat hun baan in gevaar is, aldus Peters.

De gesprekken van FNV, CNV en Unie met de directie van VDL gaan over een nieuw sociaal plan bij Nedcar. Gevreesd wordt dat eind dit jaar bij de Limburgse autofabriek massaontslagen gaan vallen onder de 3800 werknemers, omdat het contract met BMW voor de bouw van Mini’s begin volgend jaar afloopt.

Komend weekend gaan de bonden hun verdere plannen nader uitwerken, aldus Peters. Hij verwacht dat de onderhandelingen komende dinsdag minder tijdrovend zullen zijn dan die van afgelopen dinsdag.