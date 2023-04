IEA: dit jaar opnieuw recordverkoop elektrische auto’s

De wereldwijde verkoop van elektrische auto’s zal dit jaar opnieuw stijgen tot recordhoogte, zegt het Internationaal Energie Agentschap (IEA). Veel mensen stappen over op elektrische vervoersmiddelen omdat ze af willen af van vervuilende brandstoffen als benzine.

Directeur Fatih Birol van het IEA spreekt van een “historische transformatie van de wereldwijde auto-industrie”. “De verbrandingsmotor is al meer dan een eeuw ongeĆ«venaard, maar elektrische voertuigen zijn de status quo aan het veranderen.” Volgens hem begint de transformatie met elektrische auto’s en zullen bussen en vrachtwagens snel volgen.

Vorig jaar zijn meer dan 10 miljoen elektrische auto’s verkocht wereldwijd, toen sprak het IEA ook al van een record. Dit jaar zal de verkoop groeien met 35 procent naar 14 miljoen, aldus het agentschap. Het IEA verwacht dat dit jaar bijna een op de vijf auto’s op batterijen zal rijden.

Europa is op China na de grootste markt voor elektrische auto’s. Het IEA verwacht dat Europa in 2030 op hetzelfde niveau als China zal zitten omdat onder meer Europa een “ambitieus beleidsprogramma” heeft. De EU wil 55 procent minder uitstoot veroorzaken in 2030 vergeleken met 1990. Twintig jaar later moeten alle lidstaten klimaatneutraal zijn. Het IEA denkt dat zes op de tien auto’s in Europa elektrisch aangedreven zullen zijn in 2030.