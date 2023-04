KPN-topman: bod op Eredivisierechten om hoge kosten

KPN en andere telecomaanbieders als VodafoneZiggo, T-Mobile en Delta hebben een bod gedaan op de uitzendrechten van de Eredivisie. Dat bevestigde KPN-topman Joost Farwerck woensdag in een toelichting op de kwartaalcijfers van zijn bedrijf. “Disney verdient daar veel geld aan, dus we dachten: laten we het eens op een andere manier proberen.” Volgens Farwerck kan het bod van de telecombedrijven meer geld opleveren voor de voetbalclubs.

“We bieden nu ook al sport aan en dat is een dure aangelegenheid”, legt Farwerck uit. “Disney, de eigenaar van ESPN, verdient daar goed aan en wij kunnen niet alle kosten doorberekenen aan klanten.” Daarom zagen de telecombedrijven kansen om gezamenlijk een bod te doen.

Volgens berichtgeving in De Telegraaf zouden zij vanaf 2025 voor tien jaar uitzendrechten 2 miljard euro willen betalen. ESPN, dat de rechten nu al heeft, zou eerder een bod van rond de 1,5 miljard euro hebben gedaan. De KPN-topman wilde over de hoogte van het bod geen uitspraken doen.

Farwerck benadrukt dat het om een “gelegenheidsconsortium” gaat. “Het is op afstand gezet van alle partijen.”