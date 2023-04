Microsoft flink hoger op Wall Street na sterke resultaten

Microsoft behoorde woensdag tot de sterkste stijgers op de aandelenbeurzen in New York. Het grote Amerikaanse softwareconcern boekte afgelopen kwartaal meer omzet en winst dan kenners hadden verwacht. Ook zag Microsoft de omzet van zijn belangrijke clouddiensten flink stijgen en verwacht het bedrijf dat de investeringen in kunstmatige intelligentie (AI) zullen leiden tot een verdere omzetgroei. Beleggers beloonden het aandeel met een koerswinst van ruim 7 procent.

Ook de resultaten van Google-moederbedrijf Alphabet vielen in de smaak. Dat concern wist afgelopen kwartaal voor het eerst winst te boeken met zijn cloudactiviteiten. Alphabet won 1 procent.

Mede dankzij de koerswinsten van Microsoft en Alphabet veerde de Amerikaanse techbeurs Nasdaq op na het zware koersverlies een dag eerder. De graadmeter, die dinsdag nog 2 procent verloor, noteerde kort na aanvang van de handel 1 procent hoger op 11.912 punten. De Dow-Jonesindex won 0,1 procent tot 33.552 punten en de brede S&P 500 steeg 0,2 procent naar 4078 punten.

Activision Blizzard ging bijna 9 procent onderuit. De Britse concurrentiewaakhond CMA blokkeert de overname van het computerspelbedrijf door Microsoft. De CMA had eerder al laten weten dat de overname de concurrentie op de Britse markt voor computerspellen zou beperken. Microsoft, dat de spelcomputer Xbox maakt, wil de ontwikkelaar van games als Call of Duty en World of Warcraft kopen voor 69 miljard dollar. De Amerikaanse autoriteiten proberen ook om de overname tegen te houden. Brussel onderzoekt nog of de overname door mag gaan.

Boeing kreeg er verder 3,5 procent aan beurswaarde bij. De Amerikaanse vliegtuigbouwer leed afgelopen kwartaal meer verlies dan verwacht. De omzet viel wel hoger uit. Ook kondigde Boeing aan de productie van de toestellen 737 MAX en de Dreamliner 787 op te schroeven.

First Republic Bank zakte op zijn beurt meer dan 20 procent, waarna de handel in het aandeel tijdelijk werd stilgelegd. De regionale bank zag dinsdag al bijna de helft van zijn beurswaarde verdampen na een tegenvallend kwartaalbericht. Klanten haalden tijdens de recente bankencrisis veel van hun tegoeden bij de bank weg waardoor de vrees voor het voortbestaan van de bank weer oplaaide. Om kosten te besparen gaat de bank tot een kwart van het personeel ontslaan en wil de bank bezittingen verkopen om de balans te versterken.