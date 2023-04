Microsoft mag gamesbedrijf niet overnemen van Britse waakhond

De overname van gamesbedrijf Activision Blizzard door Microsoft mag niet doorgaan van de Britse toezichthouder CMA. Die vindt dat Microsoft te veel macht krijgt op de markt voor cloudgames. Volgens de waakhond heeft Microsoft al tussen de 60 en 70 procent van deze markt in handen in het Verenigd Koninkrijk. Als de spellen van Activision Blizzard daar ook exclusief voor uitkomen blijft er te weinig keuze over voor consumenten.

Activision Blizzard is bekend van spellen als Call of Duty, Overwatch en World of Warcraft. De CMA denkt dat Activision dergelijke titels ook naar clouddiensten zal brengen als het bedrijf niet wordt overgenomen. Cloudgamingdiensten zorgen er volgens de toezichthouder voor dat consumenten geen dure spelcomputers hoeven te kopen. Juist nu de markt voor spellen via de cloud naar verwachting sterk gaat groeien is het niet goed om één partij te veel macht te geven, aldus de Britse marktwaakhond.

Microsoft had nog voorstellen gedaan om de deal, die het softwarebedrijf 69 miljard dollar zou kosten, te redden. De Windows-maker wilde bijvoorbeeld afspreken om de titels van Activision Blizzard zeker tien jaar op andere cloudplatforms aan te bieden. Maar daarbij hield Microsoft volgens de CMA te weinig rekening met platforms die abonnementen aanbieden waarmee meerdere games kunnen worden gespeeld. Ook bedrijven die spellen willen aanbieden op computers die niet op Windows draaien, zoals computers van Apple en Linux-systemen, zouden vergeten zijn.

Eerder leek het erop dat de CMA zijn belangrijkste bezwaren tegen de overname had laten varen. In maart stelde de waakhond dat Microsoft niet te veel macht zou krijgen op de markt voor spelcomputers. Daar heeft het bedrijf met de Xbox al een sterke positie, maar omdat daar maar een paar partijen actief zijn en veel spelers maar één spelcomputer hebben zou Microsoft toch genoeg aansporing hebben om spellen ook voor concurrerende spelcomputers als Sony’s PlayStation te maken.

Microsoft laat weten in beroep te gaan tegen de beslissing van de CMA. “Deze beslissing wijst pragmatische oplossingen voor bezwaren af en is slecht voor technologische vernieuwing en investeringen in het Verenigd Koninkrijk”, aldus president Brad Smith.

De Amerikaanse autoriteiten proberen ook om de overname van Activision Blizzard door Microsoft tegen te houden. De Europese Commissie onderzoekt de overname nog en een besluit wordt dit voorjaar verwacht.