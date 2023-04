Moederbedrijf Albert Heijn kampt ook in België met vakbondsacties

Ahold Delhaize, het moederbedrijf van Albert Heijn, heeft niet alleen in Nederland te maken met vakbondsacties maar ook in België. Bij het distributiecentrum van supermarktketen Delhaize in het Vlaamse Zellik blokkeerden actievoerende medewerkers woensdagmiddag vertrekkende vrachtwagens.

Door de Belgische vakbonden wordt gesproken van een “spontane actie” die is bedoeld om de belevering van de supermarkten van Delhaize te vertragen. “We laten de leveringen binnen en er zijn ‘filteracties’ voor buitenkomende vrachtwagens. Het personeel toont nogmaals dat het niet akkoord gaat.”

Het personeel voert er actie tegen de verzelfstandiging van de 128 winkels in eigen beheer van Delhaize en banenverlies op het hoofdkantoor. De directie garandeert bij de overname van de winkels door zelfstandige uitbaters het behoud van de loon- en arbeidsvoorwaarden van de 9000 betrokken werknemers, maar de bonden in België zijn er niet gerust op. Volgende week vindt er opnieuw overleg plaats tussen Delhaize en de vakbonden.

In Nederland staakt personeel van de distributiecentra van Albert Heijn sinds het weekend voor meer loon. Dat zorgt hier in een deel van de winkels van de keten voor lege schappen. Vanuit de Nederlandse distributiecentra worden ook de Belgische winkels van Albert Heijn beleverd. Tot nu is de impact in België evenwel “bijzonder gering”, laat een woordvoerster van Albert Heijn België weten. Volgens haar zullen klanten in België voorlopig geen grote gaten in de rekken merken als gevolg van de Nederlandse staking. Albert Heijn is in Vlaanderen actief met meer dan zeventig supermarkten.