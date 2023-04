Moederbedrijf Facebook doet goede zaken met digitale advertenties

Meta Platforms, het moederbedrijf van Facebook en Instagram, heeft afgelopen kwartaal meer inkomsten in de boeken gezet en voorziet voor het lopende kwartaal een flinke verdere groei. Daarmee lijkt het Amerikaanse concern een herstel van zijn positie op de markt voor digitale advertenties aan te kondigen.

De kwartaalopbrengsten stegen met 3 procent op jaarbasis tot 28,6 miljard dollar. Voor het tweede kwartaal voorziet Meta zelfs een verdere verbetering naar mogelijk 32 miljard dollar. Beide cijfers zijn veel sterker dan kenners alom voor mogelijk hielden en het aandeel Meta ging woensdag in de zogeheten nabeurshandel op Wall Street wel 11 procent vooruit.

Analisten vreesden juist tegenvallende cijfers. Meta meldde in maart namelijk nog eens 10.000 extra banen te schrappen om kosten te besparen. In november had het bedrijf al gezegd dat er 11.000 arbeidsplaatsen gingen verdwijnen. Die ingrepen deed Meta juist vanwege een vertraging van de advertentievraag. Vaak zijn snel op elkaar volgende grote ontslagrondes ook een teken dat het niet zo goed gaat met een bedrijf.

Meta lijkt er nu echter van te profiteren dat de digitale advertentiemarkt in deze economisch onzekere tijden juist verschuift naar beproefde platforms zoals Facebook en Instagram. Veel bedrijven steken hun advertentiebudgetten liever in reclames via Facebook en Instagram dan dat ze op een andere manier iets nieuws uitproberen.

De nettowinst van Facebook zakte wel met bijna een kwart tot 5,7 miljard dollar. Maar zo’n sterke winstval hadden analisten al min of meer ingecalculeerd, eigenlijk hadden ze gerekend op een slechter resultaat.

Topman Mark Zuckerberg wijst er verder op dat het aantal gebruikers van Facebook, oftewel de “gemeenschap” zoals hij dat noemt, blijft toenemen. Het aantal dagelijks actieve gebruikers op Facebook bedraagt inmiddels meer dan 2 miljard. Dat betekent dat ruwweg een kwart van de wereldbevolking elke dag op de site inlogt. Voor alle Meta-diensten, naast Facebook ook Instagram en WhatsApp, gaat het om iets meer dan 3 miljard dagelijks actieve gebruikers.