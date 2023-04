Muzieklabel UMG verdient goed aan Morgan Wallen en Taylor Swift

Muzieklabel Universal Music Group (UMG) heeft in het eerste kwartaal flink verdiend aan de verkoop van platen van artiesten als Morgan Wallen en Taylor Swift. Ook muziek van de bands King & Prince en Tomorrow X Together liep goed. De inkomsten uit streaming stonden wel wat onder druk omdat adverteerders de laatste tijd minder geld steken in digitale reclame vanwege de afgezwakte economie.

Alles bij elkaar kwam de kwartaalomzet van het aan de beurs in Amsterdam genoteerde bedrijf uit op bijna 2,5 miljard euro. Dat is beduidend meer dan de 2,2 miljard euro omzet uit dezelfde periode vorig jaar. Vooral de fysieke verkoop van bijvoorbeeld cd’s en elpees en de inkomsten uit abonneediensten gingen omhoog. De inkomsten uit streaming zakten daarentegen met ruim 2 procent wanneer de cijfers worden gecorrigeerd voor wisselkoerseffecten.

Dat laatste is een trendbreuk vergeleken met de voorgaande perioden. Muziekstreaming won tijdens de coronapandemie nog in rap tempo aan populariteit, omdat iedereen toen massaal aan huis gekluisterd zat en niet naar bijvoorbeeld concerten kon. Die groei was in de loop van vorig jaar wel al minder sterk geworden. Maar in het slotkwartaal van 2022 ging de omzet uit streaming toch nog duidelijk omhoog.